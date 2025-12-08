Трамп сравнил конгрессвумен Грин с гнилым яблоком и обвинил её в предательстве

Трамп в своей публикации отметил, что взгляды Грин утратили связь с принципом «America First» и больше не отражают идеологию MAGA. Он подчеркнул, что её последние инициативы, по его мнению, противоречат курсу, который она сама ранее продвигала. Позиция Грин изменилась официально накануне. В интервью CBS News она сообщила, что не считает себя частью MAGA и придерживается собственной интерпретации лозунга, подчёркивая, что её политика теперь не зависит от Трампа.