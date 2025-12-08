Трамп сравнил конгрессвумен Грин с гнилым яблоком и обвинил её в предательстве

«Единственная причина, по которой Марджори “Предательница” Браун (зелёный цвет при стрессе становится коричневым!) испортилась, заключается в том, что её бросил президент Соединённых Штатов (конечно, это не первый раз, когда её бросают). Слишком много работы, не хватает времени, и её идеи сейчас действительно плохи — она чем-то напоминает мне гнилое яблоко!» — написал глава государства.
Трамп в своей публикации отметил, что взгляды Грин утратили связь с принципом «America First» и больше не отражают идеологию MAGA. Он подчеркнул, что её последние инициативы, по его мнению, противоречат курсу, который она сама ранее продвигала. Позиция Грин изменилась официально накануне. В интервью CBS News она сообщила, что не считает себя частью MAGA и придерживается собственной интерпретации лозунга, подчёркивая, что её политика теперь не зависит от Трампа.
После выхода интервью президент США обратил внимание и на работу телепрограммы «60 минут». Он обвинил ведущую Лесли Шталь в распространении неверных утверждений о происхождении ноутбука Хантера Байдена и заявил, что телеканал Paramount, владеющий программой, несёт ответственность за публикацию того, что он назвал клеветой. Республиканец потребовал публичных извинений.
Напомним, в сентябре Марджори Тейлор Грин заявила, что обнародует личности соучастников финансиста Джеффри Эпштейна, если получит списки от женщин, обвиняющих его в сексуальных преступлениях. По словам Грин, она намерена воспользоваться конституционным иммунитетом, который защищает членов Конгресса от судебного преследования за высказывания. Трамп заявил, что больше не поддержит свою бывшую сторонницу, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, назвав её «разглагольствующей сумасшедшей». По его словам, бывшая соратница заметно «сместилась влево» в своих политических взглядах.
