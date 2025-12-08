ФРГ не будет принимать просителей убежища в рамках механизма солидарности ЕС

3 декабря газета Die Welt со ссылкой на данные Федерального ведомства по делам миграции и беженцев сообщила, что число просителей убежища в Германии остается на высоком уровне, несмотря на предвыборные заверения нынешнего канцлера Фридриха Мерца исключить все попытки нелегального въезда в страну. В 2025 году было подано уже 106 298 ходатайств о предоставлении убежища в Германии. Таким образом, в ФРГ уже 13-й год подряд регистрируется свыше 100 тыс. просителей убежища, прежде всего из Сирии, Афганистана, Турции, Сомали и Ирака. Доля признания их ходатайств составляет 27%.-0-