Ричмонд
-1°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФРГ не будет принимать просителей убежища в рамках механизма солидарности ЕС

После встречи глав МВД ЕС в Брюсселе Добриндт, как указывает DPA, также отметил, что Германия не будет оказывать финансовую помощь в рамках механизма солидарности ЕС в 2026 году.

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что ФРГ не будет принимать дополнительных просителей убежища в рамках нового европейского механизма солидарности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

После встречи глав МВД ЕС в Брюсселе Добриндт, как указывает DPA, также отметил, что Германия не будет оказывать финансовую помощь в рамках механизма солидарности ЕС в 2026 году.

Ранее страны Евросоюза договорились об ужесточении миграционной политики. После длившихся несколько месяцев переговоров министры внутренних дел ЕС согласовали более строгие правила предоставления убежища. В частности, в пределах ЕС планируется переселить 21 тыс. просителей убежища из государств, находящихся под наибольшим миграционным давлением. В рамках механизма солидарности менее обремененные страны ЕС должны предоставить дополнительно 420 млн евро. Однако возможны и другие формы помощи.

3 декабря газета Die Welt со ссылкой на данные Федерального ведомства по делам миграции и беженцев сообщила, что число просителей убежища в Германии остается на высоком уровне, несмотря на предвыборные заверения нынешнего канцлера Фридриха Мерца исключить все попытки нелегального въезда в страну. В 2025 году было подано уже 106 298 ходатайств о предоставлении убежища в Германии. Таким образом, в ФРГ уже 13-й год подряд регистрируется свыше 100 тыс. просителей убежища, прежде всего из Сирии, Афганистана, Турции, Сомали и Ирака. Доля признания их ходатайств составляет 27%.-0-

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше