ФРГ не будет принимать просителей убежища в рамках механизма солидарности ЕС

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что ФРГ не будет принимать дополнительных просителей убежища в рамках нового европейского механизма солидарности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.
Ранее страны Евросоюза договорились об ужесточении миграционной политики. После длившихся несколько месяцев переговоров министры внутренних дел ЕС согласовали более строгие правила предоставления убежища. В частности, в пределах ЕС планируется переселить 21 тыс. просителей убежища из государств, находящихся под наибольшим миграционным давлением. В рамках механизма солидарности менее обремененные страны ЕС должны предоставить дополнительно 420 млн евро. Однако возможны и другие формы помощи.
3 декабря газета Die Welt со ссылкой на данные Федерального ведомства по делам миграции и беженцев сообщила, что число просителей убежища в Германии остается на высоком уровне, несмотря на предвыборные заверения нынешнего канцлера Фридриха Мерца исключить все попытки нелегального въезда в страну. В 2025 году было подано уже 106 298 ходатайств о предоставлении убежища в Германии. Таким образом, в ФРГ уже 13-й год подряд регистрируется свыше 100 тыс. просителей убежища, прежде всего из Сирии, Афганистана, Турции, Сомали и Ирака. Доля признания их ходатайств составляет 27%.-0-