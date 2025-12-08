Ричмонд
-1°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: США продолжают работу над урегулированием на Украине

Президент Соединенных Штатов подчеркнул, что это продиктовано гуманитарными соображениями.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация готова продолжить работу над урегулированием кризиса на Украине из гуманных соображений. Об этом глава государства заявил на встрече с представителями сельскохозяйственной отрасли в Белом доме.

«Я просто хочу, чтобы людей перестали убивать. Как вы знаете, [экс-президент США] Джо Байден дал им (украинцам — прим. ТАСС) $350 млрд, а от меня они ничего не получили», — сказал Трамп. «Мы, как вам известно, теперь продаем технику НАТО по полной цене, а Североатлантический альянс берет ее и, вероятно, передает Украине», — добавил президент.

«Но мы не тратим деньги. Мы тратим время по гуманитарным соображениям и хотим увидеть, сможем ли мы остановить убийства», — резюмировал Трамп.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше