Трамп: США продолжают работу над урегулированием на Украине

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация готова продолжить работу над урегулированием кризиса на Украине из гуманных соображений. Об этом глава государства заявил на встрече с представителями сельскохозяйственной отрасли в Белом доме.
«Я просто хочу, чтобы людей перестали убивать. Как вы знаете, [экс-президент США] Джо Байден дал им (украинцам — прим. ТАСС) $350 млрд, а от меня они ничего не получили», — сказал Трамп. «Мы, как вам известно, теперь продаем технику НАТО по полной цене, а Североатлантический альянс берет ее и, вероятно, передает Украине», — добавил президент.
«Но мы не тратим деньги. Мы тратим время по гуманитарным соображениям и хотим увидеть, сможем ли мы остановить убийства», — резюмировал Трамп.