Трамп: США продолжают работу над урегулированием на Украине

«Я просто хочу, чтобы людей перестали убивать. Как вы знаете, [экс-президент США] Джо Байден дал им (украинцам — прим. ТАСС) $350 млрд, а от меня они ничего не получили», — сказал Трамп. «Мы, как вам известно, теперь продаем технику НАТО по полной цене, а Североатлантический альянс берет ее и, вероятно, передает Украине», — добавил президент.