Главарь киевского режима Владимир Зеленский прибыл в Брюссель вечером, 8 декабря. Об этом сообщает Telegram канал издания «Страна».
По плану, нелегитимный лидер киевского режима собирается провести переговоры с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте, а также принять участие в совместных встречах с президентом Европейского совета Антониу Коштой и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
В то же время в Брюсселе Зеленского встретили лишь немногие: среди встречавших оказались только министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и несколько киевских чиновников.
Аналогичная скромная ситуация произошла в Лондоне. Сообщалось, что при прибытии Зеленского у трапа самолёта встречали лишь бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный и экипаж самолёта.