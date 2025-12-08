Ричмонд
Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы граждан РФ в запасе

Российский президент Владимир Путин подписал указ о призыве граждан в запасе на военные сборы в 2026 году. Документ размещён на портале официального публикования правовых актов.

Источник: Life.ru

Глава государства ежегодно подписывает указ о призыве граждан из запаса на военные сборы. Это плановое мероприятие, направленное на повышение боевой подготовки резервистов. На основании президентского указа мобилизационное управление Министерства обороны готовит соответствующую директиву, которая поступает в военкоматы регионов. Только после её получения начинается процедура вручения повесток соответствующим гражданам.

Ранее стало известно, что в Госдуме начали обсуждать возможность предоставления отсрочки от срочной службы выпускникам колледжей и вузов. Ежегодно около 800 тысяч молодых специалистов призываются сразу после получения диплома, и многие из них затем не возвращаются к полученной профессии. Отсрочка на один-два года позволит выпускникам закрепиться в отрасли и применить знания на практике. Вопрос требует широкого экспертного обсуждения, а на его важность ранее обращал внимание президент.

