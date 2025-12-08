Ричмонд
-1°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп перепостил статью NYT, в которой европейцы названы импотентными

Президент США разместил в соцсети публикацию NYT о незрелости европейских лидеров.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп перепостил в принадлежащей ему социальной сети Truth Social публикацию издания New York Post, в заголовке которой европейские политики определяются как «impotent». Это слово переводится с английского как «бессильный» или «импотент».

Полностью название публикации звучит как «Импотентные европейцы могут лишь дымиться от злости, пока Трамп справедливо отодвигает их от сделки на Украине». Европейских политиков в ней сравнивают с незрелыми детьми, которые устраивают скандалы из-за якобы несправедливости взрослых.

Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц выразил скептическое отношение к ряду положений плана президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник указал, что встреча Владимира Зеленского с лидерами ЕС в Лондоне направлена на поиск формулировок, которые могут помешать реализации мирного плана США.

Почему Европа тормозит мирный план Трампа по Украине, читайте здесь на KP.RU.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше