Трамп перепостил статью NYT, в которой европейцы названы импотентными

Президент США Дональд Трамп перепостил в принадлежащей ему социальной сети Truth Social публикацию издания New York Post, в заголовке которой европейские политики определяются как «impotent». Это слово переводится с английского как «бессильный» или «импотент».
Полностью название публикации звучит как «Импотентные европейцы могут лишь дымиться от злости, пока Трамп справедливо отодвигает их от сделки на Украине». Европейских политиков в ней сравнивают с незрелыми детьми, которые устраивают скандалы из-за якобы несправедливости взрослых.
Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц выразил скептическое отношение к ряду положений плана президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине.
