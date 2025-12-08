Трамп перепостил статью NYT, в которой европейцы названы импотентными

Полностью название публикации звучит как «Импотентные европейцы могут лишь дымиться от злости, пока Трамп справедливо отодвигает их от сделки на Украине». Европейских политиков в ней сравнивают с незрелыми детьми, которые устраивают скандалы из-за якобы несправедливости взрослых.