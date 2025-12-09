Чебан объяснил, почему число детей в кишиневских школах выросло на четверть

КИШИНЕВ, 8 дек — РИА Новости. Мэр Кишинева, лидер оппозиционного блока «Альтернатива» Ион Чебан заявил, что из-за закрытия школ в населенных пунктах Молдавии детей массово переводят для обучения в столицу, из-за чего число учащихся в кишиневских образовательных учреждениях увеличилось на 25%.
«Число детей в образовательных учреждениях Кишинева за последние годы значительно увеличилось — более чем на 20 тысяч, что составляет рост на 25%. Это связано с закрытием школ в населенных пунктах или отсутствием условий, и родители привозят детей в столицу», — написал Чебан в своем Telegram-канале.
По его словам, люди бегут из сел в Кишинев в поисках достойных условий, которые предлагает столица, в том числе в сфере образования. «И когда представители ПДС (правящей партии “Действие и солидарность” — ред.) говорят о бюрократии и работе учителей, не стоит забывать, что политика принимается на уровне министерства образования, которым руководят тоже они», — подчеркнул градоначальник.
Ранее оппозиционная в Молдавии Партия социалистов (ПСРМ) выступила с заявлением о том, что в стране нужно ввести мораторий на закрытие школ в сельской местности. Социалисты отмечали, что подобная «оптимизация» — это стратегическая ошибка, последствия которой Молдавия будет ощущать десятилетиями. Оппозиция подчеркивала, что вместо укрепления сельской инфраструктуры, поддержки молодых семей и развития качественных образовательных программ власти ведут страну к демографическому и социально-экономическому истощению.
ПСРМ поставила под сомнение приверженность нынешнего правительства европейским ценностям, отметив, что в странах ЕС школы рассматриваются как центры местных сообществ и сохраняются даже при небольшом количестве учащихся.