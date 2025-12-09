Пушков рассказал о конфликте между США и Евросоюзом

«Сумма противоречий между США и Европой быстро нарастает. Это уже не только разногласия по Украине, отмеченные в новой Стратегии национальной безопасности США; не только торговые вопросы и тарифная политика; не только споры о фундаментальных ценностях; не только разные подходы к отношениям с Москвой, но и конфликт вокруг европейской цензуры, которую евролибералы распространяют отныне и на американские платформы», — написал Пушков в своем Telegram-канале.