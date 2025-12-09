Ричмонд
Пушков рассказал о конфликте между США и Евросоюзом

Пушков: между США и Европой нарастает сумма противоречий.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Между США и странами Евросоюза быстро нарастает сумма противоречий, это конфликт не только из-за разногласий по Украине, считает сенатор РФ Алексей Пушков.

«Сумма противоречий между США и Европой быстро нарастает. Это уже не только разногласия по Украине, отмеченные в новой Стратегии национальной безопасности США; не только торговые вопросы и тарифная политика; не только споры о фундаментальных ценностях; не только разные подходы к отношениям с Москвой, но и конфликт вокруг европейской цензуры, которую евролибералы распространяют отныне и на американские платформы», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор отметил, что в администрации президента США Дональда Трампа смотрят на засевшую в Брюсселе евробюрократию, которая ненавидит Трампа, с нарастающим раздражением.

«Если так пойдет, то ЕС рискует превратиться из союзника США в их противника, а если не сменит курс — то при Трампе и в недруга, как уже превратился во врага Илона Маска. Мировая история знала и не такие повороты», — добавил парламентарий.

