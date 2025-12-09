США и Австралия работают над совместным производством гиперзвуковых ракет

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вашингтон и Канберра наращивают сотрудничество в военно-промышленной сфере и работают над совместным производством гиперзвуковых крылатых ракет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление военного министра США Пита Хегсета.
«Мы углубляем сотрудничество в сфере оборонной промышленности, сотрудничество по производству управляемых средств поражения», — отметил он в начале встречи с участием госсекретаря США Марко Рубио, заместителя премьер-министра, министра обороны Австралии Ричарда Марлза и министра иностранных дел этой страны Пенни Вонг.
«Мы работаем над совместным производством и совместным обслуживанием гиперзвуковых крылатых ракет, совместным обслуживанием ракет класса “воздух — воздух”, над программами сотрудничества в различных сферах, в том числе по торпедам Mark 54», — уточнил Хегсет.
«Мы модернизируем инфраструктуру на авиабазах в Квинсленде и на Северной территории, что позволяет осуществлять дополнительное размещение на ротационной основе американских бомбардировщиков, — отметил Хегсет, имея в виду базы в Австралии. — Мы модернизируем логистическую и другую инфраструктуру в Дарвине, чтобы можно было размещать на ротационной основе больше американских морских пехотинцев и предварительно развертывать больше конвертопланов MV-22 Osprey».-0-