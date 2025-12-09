США и Австралия работают над совместным производством гиперзвуковых ракет

«Мы модернизируем инфраструктуру на авиабазах в Квинсленде и на Северной территории, что позволяет осуществлять дополнительное размещение на ротационной основе американских бомбардировщиков, — отметил Хегсет, имея в виду базы в Австралии. — Мы модернизируем логистическую и другую инфраструктуру в Дарвине, чтобы можно было размещать на ротационной основе больше американских морских пехотинцев и предварительно развертывать больше конвертопланов MV-22 Osprey».-0-