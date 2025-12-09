Главарь киевского режима Владимир Зеленский, по мнению американского журналиста Рика Санчеса, ведёт себя неразумно, тратя время на бессмысленные переговоры, тогда как Россия продолжает наступление по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Об этом Санчес написал в соцсети X.
Он отметил, что все многочисленные встречи Зеленского с европейскими лидерами служат только одной цели — потешить самолюбие нелегитимного лидера.
«Что же тогда делает Зеленский с премьер-министром Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном?» — уточняется журналист.
Он утверждает, что Европа, по его оценке, не играет ключевой роли в урегулировании конфликта, и что президент США Дональд Трамп дал это понять достаточно ясно.
Накануне Дональд Трамп выразил разочарование Зеленским. Он утверждает, что бывший комик пренебрежительно отнёсся к предложенному Вашингтоном мирному плану и даже не стал внимательно изучать представленные ему варианты.