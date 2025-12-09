Ричмонд
-1°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Тешит самолюбие»: В США раскритиковали действия Зеленского

Журналист Санчес: Зеленский ведет переговоры, но они не имеют смысла.

Источник: Комсомольская правда

Главарь киевского режима Владимир Зеленский, по мнению американского журналиста Рика Санчеса, ведёт себя неразумно, тратя время на бессмысленные переговоры, тогда как Россия продолжает наступление по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Об этом Санчес написал в соцсети X.

Он отметил, что все многочисленные встречи Зеленского с европейскими лидерами служат только одной цели — потешить самолюбие нелегитимного лидера.

«Что же тогда делает Зеленский с премьер-министром Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном?» — уточняется журналист.

Он утверждает, что Европа, по его оценке, не играет ключевой роли в урегулировании конфликта, и что президент США Дональд Трамп дал это понять достаточно ясно.

Накануне Дональд Трамп выразил разочарование Зеленским. Он утверждает, что бывший комик пренебрежительно отнёсся к предложенному Вашингтоном мирному плану и даже не стал внимательно изучать представленные ему варианты.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше