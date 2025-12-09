Путин разрешил СП «Роснефти» и Shell распоряжаться своей долей в КТК

А ранее Минобороны Великобритании анонсировало новую программу под названием «Атлантический бастион», предназначенную для защиты подводных коммуникационных кабелей и трубопроводов от потенциальных угроз со стороны России. Цель программы — усиление мониторинга подводной среды и обеспечение надёжного покрытия широких океанских зон. Это позволит британским силам эффективнее обнаруживать и отслеживать подводные аппараты.