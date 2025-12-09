Трамп заявил, что Европа движется в плохом направлении

Президент США Дональд Трамп предостерёг европейских политиков от дальнейшего движения в направлении, которое он охарактеризовал как «плохое». Об этом Трамп упомянул в ходе беседы с представителями прессы.
Политик также призвал лидеров ЕС к осторожности.
«Европе нужно быть очень осторожной во многих вещах. Мы хотим, чтобы Европа оставалась Европой. Европа движется в плохом направлении. Это очень плохо», — сказал он.
Накануне глава РФПИ Дмитриев порекомендовал ЕС послушать Трампа и спасти Европу, отметив, что под влиянием бывшего президента США Байдена ЕС встал на путь упадка.
Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск призвал ликвидировать Европейский союз, бюрократическая система которого «душит» входящие в объединение страны.
В то же время экс-разведчик США Скотт Риттер высказал мнение, что Вашингтон не станет поддерживать Европу, если регион решит вступить в прямой конфликт с Россией.