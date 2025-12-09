Голландский военный корабль направляется в Карибское море

Корабль снабжения ВМФ Нидерландов Den Helder направлен в Карибский регион на фоне усилившейся напряженности. Об этом сообщило министерство обороны страны на своём официальном сайте.
В ведомстве отметили, что HNLMS Den Helder возвращается в карибскую часть Королевства Нидерландов, где ранее проходил испытания. После заходов в Норфолк и Нью-Йорк корабль вновь направлен в регион, что министерство назвало плановым возвращением судна.
По данным Минобороны, текущая обстановка в Карибском море не представляет прямой угрозы для Арубы, Бонэйра и Кюрасао. Отправка корабля рассматривается как меры предосторожности, при этом ситуация в регионе находится под ежедневным мониторингом.
Известно, что в конце ноября президент США Дональд Трамп заявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и вокруг страны, что прозвучало на фоне усиления американского военного присутствия в Карибском бассейне.
Как писал сайт KP.RU, ранее на фоне сообщений о намерении американских политиков провести военные операции в Венесуэле ряд авиакомпаний решили отменить запланированные полеты в Боливарианскую республику. От рейсов отказались шесть авиакомпаний.