Качиньский призвал вылечить ЕС, который «тяжело болен»

Лидер польской партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский заявил, что Европейский союз в нынешнем виде переживает глубокий кризис. Об этом сообщает RMF24. По его словам, ЕС «тяжело болен» и нуждается в «лечении».
Качиньский подчеркнул, что Польша должна оставаться членом Евросоюза, однако структура объединения, по его мнению, требует радикального пересмотра и возвращения к первоначальным принципам. Он ранее уже высказывал опасения по поводу экономических и политических вызовов, которые, как он утверждает, угрожают будущему страны.
Политик также вновь обвинил руководство ЕС, в частности Брюссель и Берлин, в стремлении ограничить суверенитет государств-членов. По словам Качиньского, эти планы направлены на то, чтобы большинство стран, включая Польшу, фактически утратили самостоятельность, за исключением нескольких ведущих членов союза — Германии и Франции.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что президент страны «готовит почву» для возможного выхода Польши из Евросоюза.