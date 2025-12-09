Качиньский призвал вылечить ЕС, который «тяжело болен»

Качиньский подчеркнул, что Польша должна оставаться членом Евросоюза, однако структура объединения, по его мнению, требует радикального пересмотра и возвращения к первоначальным принципам. Он ранее уже высказывал опасения по поводу экономических и политических вызовов, которые, как он утверждает, угрожают будущему страны.