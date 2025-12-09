Ричмонд
-1°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Качиньский призвал вылечить ЕС, который «тяжело болен»

Польский политик заявил о необходимости радикально «перестроить» Евросоюз и вернуться к его истокам.

Источник: Аргументы и факты

Лидер польской партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский заявил, что Европейский союз в нынешнем виде переживает глубокий кризис. Об этом сообщает RMF24. По его словам, ЕС «тяжело болен» и нуждается в «лечении».

Качиньский подчеркнул, что Польша должна оставаться членом Евросоюза, однако структура объединения, по его мнению, требует радикального пересмотра и возвращения к первоначальным принципам. Он ранее уже высказывал опасения по поводу экономических и политических вызовов, которые, как он утверждает, угрожают будущему страны.

Политик также вновь обвинил руководство ЕС, в частности Брюссель и Берлин, в стремлении ограничить суверенитет государств-членов. По словам Качиньского, эти планы направлены на то, чтобы большинство стран, включая Польшу, фактически утратили самостоятельность, за исключением нескольких ведущих членов союза — Германии и Франции.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что президент страны «готовит почву» для возможного выхода Польши из Евросоюза.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше