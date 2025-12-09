Трамп назвал журналистку отвратительной: что вывело его из себя

Президент США Дональд Трамп оскорбил журналистку во время круглого стола в Белом доме. Представительница прессы задала вопрос о возможности публикации полного видео ударов, которые Пентагон наносит по лодкам в Карибском море. Трамп в ответ назвал её отвратительной и ужасной.