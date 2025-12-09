Трамп назвал журналистку отвратительной: что вывело его из себя

Президент США Дональд Трамп оскорбил журналистку во время круглого стола в Белом доме. Представительница прессы задала вопрос о возможности публикации полного видео ударов, которые Пентагон наносит по лодкам в Карибском море. Трамп в ответ назвал её отвратительной и ужасной.
«Я вам скажу, вы отвратительный, ужасный, просто ужасный репортер. С вами всегда так», — сказал Трамп, добавив, что его устраивают все действия главы Пентагона Пита Хегсета.
Трамп не первый раз оскорбляет журналистов, если ему не нравятся заданные вопросы. За ноябрь было не менее трёх таких случаев.
Так, он назвал свинкой журналистку, которая спросила о материалах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в растлении несовершеннолетних.
Кроме того, он назвал глупой журналистку после вопроса о стрелке, напавшем на национальных гвардейцев неподалёку от Белого дома.
Но, похоже, любимым эпитетом Трампа в отношении журналистов остаётся именно «отвратительный». Как американский лидер нахамил очередной представительнице прессы, читайте здесь на KP.RU.