Дмитриев заявил, что Трамп «насквозь видит поджигателей войны»

Президент США Дональд Трамп «насквозь видит поджигателей войны» и их попытки сорвать урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Дональд Трамп насквозь видит поджигателей войны и их саботаж по урегулированию украинского конфликта.

«Шах и мат. Президент Трамп насквозь видит поджигателей войны и их саботаж», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что ведущие дипломаты Европейского союза пребывают в состоянии паники. Свое заявление он связал с трудностями стран ЕС, которые, по его мнению, обострились на фоне текущей политической и экономической повестки в Европе.

