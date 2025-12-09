Дмитриев заявил, что Трамп «насквозь видит поджигателей войны»

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что ведущие дипломаты Европейского союза пребывают в состоянии паники. Свое заявление он связал с трудностями стран ЕС, которые, по его мнению, обострились на фоне текущей политической и экономической повестки в Европе.