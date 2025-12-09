Также Грин напомнил, что ЕС, несмотря на воинственную риторику, в действительности оказывал мало поддержки киевскому режиму, тогда как реальную помощь предоставили Соединённые Штаты. Кроме того, эксперт констатировал, что у России больше людей, способных участвовать в боевых действиях, в то время как Украина зависит от помощи других стран.