Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ журналиста Бертолази

Президент России утвердил указ о предоставлении гражданства меценату Эннио Бордато.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин подписал документы о предоставлении российского гражданства итальянскому независимому журналисту Элизео Бертолази и меценату Эннио Бордато. Документ опубликован на портале официального размещения правовых актов.

«В соответствии с пунктом “а” статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Бертолази Элизео, родившийся 30 декабря 1960 года в Италии, Бордато Эннио, родившийся 30 марта 1957 года в Италии», — отмечается в тексте документа.

Ранее глава государства подписал изменения, связанные с порядком получения российского гражданства детей и близких родственников погибших участников СВО. Нужно отметить, что родители, супруги, дети иностранных граждан-участников СВО получают возможность обратиться в соответствующие органы за получением гражданства. В указе президента есть положение, где описаны все необходимые документы.