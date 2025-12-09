Ричмонд
-2°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уитакер: Трамп может отказаться от урегулирования конфликта на Украине

США могут приостановить усилия по урегулированию конфликта на Украине, если американский президент Дональд Трамп сочтёт мирное соглашение невозможным. Об этом заявил Fox News постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

Источник: Life.ru

По словам Уитакера, республиканец способен отступить от переговорного процесса, если цели окажутся недостижимыми. При этом постпред отметил, что Вашингтон близок к достижению значимого прогресса и продолжает работу над соглашением.

Кроме того, Уитакер утверждает, что американский лидер знает, как надавить «как на россиян, так и на украинцев», чтобы принудить их к мирному урегулированию. По его мнению, соглашение по Украине будет сложным документом из множества пунктов.

А ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц усомнился в некоторых пунктах американского мирного плана по урегулированию украинского конфликта. Он не уточнил, какие именно предложения США вызывают вопросы у Берлина, но отметил, что у Европы «есть козыри на руках», подразумевая наличие собственных подходов и рычагов влияния в переговорном процессе.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше