Уитакер: Трамп может отказаться от урегулирования конфликта на Украине

По словам Уитакера, республиканец способен отступить от переговорного процесса, если цели окажутся недостижимыми. При этом постпред отметил, что Вашингтон близок к достижению значимого прогресса и продолжает работу над соглашением.
Кроме того, Уитакер утверждает, что американский лидер знает, как надавить «как на россиян, так и на украинцев», чтобы принудить их к мирному урегулированию. По его мнению, соглашение по Украине будет сложным документом из множества пунктов.
А ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц усомнился в некоторых пунктах американского мирного плана по урегулированию украинского конфликта. Он не уточнил, какие именно предложения США вызывают вопросы у Берлина, но отметил, что у Европы «есть козыри на руках», подразумевая наличие собственных подходов и рычагов влияния в переговорном процессе.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.