Жители Британии создали патруль на фоне планов размещения мигрантов

Жители британского города Кроуборо создали патруль из-за опасений роста преступности после размещения сотен мигрантов.

Источник: Аргументы и факты

Жители города Кроуборо на юге Англии сформировали собственные добровольные отряды наблюдения, опасаясь возможного роста правонарушений после того, как правительство премьер-министра Кира Стармера объявило о планах разместить сотни мигрантов в расположенном рядом военном учебном лагере.

Местные жители выражают серьёзные опасения за личную безопасность и опасаются падения стоимости недвижимости. Петицию против размещения мигрантов уже поддержали более 7,5 тысячи человек.

Инициаторы нового движения назвали его «Патруль быстрого реагирования Кроуборо». В их обращении подчёркивается, что цель проекта — поддержание спокойной и благополучной атмосферы в городе, укрепление доверия между жителями и предотвращение поведения, которое может вызвать беспокойство у местных.

Добровольцы планируют выходить на патрулирование в светоотражающих жилетах и красных кепках, появляясь на улицах в часы, когда школьники идут в школу и возвращаются домой, а также в тёмное время суток. Любую подозрительную активность они намерены оперативно передавать властям, подчеркивая, что их задача — не вмешиваться самостоятельно, а помогать официальным службам поддерживать порядок.

Ранее лидер нидерландской правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс заявил, что Европа из-за открытых границ и массовой иммиграции превращается в «средневековый континент» и рискует утратить свою культурную идентичность.

