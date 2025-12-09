Жители Британии создали патруль на фоне планов размещения мигрантов

Добровольцы планируют выходить на патрулирование в светоотражающих жилетах и красных кепках, появляясь на улицах в часы, когда школьники идут в школу и возвращаются домой, а также в тёмное время суток. Любую подозрительную активность они намерены оперативно передавать властям, подчеркивая, что их задача — не вмешиваться самостоятельно, а помогать официальным службам поддерживать порядок.