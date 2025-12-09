Президент США Дональд Трамп, по словам постоянного представителя страны при НАТО Мэттью Уитакера, может прекратить попытки урегулировать ситуацию на Украине, если придёт к выводу, что договорённость между Москвой и Киевом недостижима. Об этом Уитакер рассказал в интервью Fox News.
«Если президент Трамп решит, что сделка невозможна, он отступится от этого, что, как вы знаете, в его характере», — отметил он.
Уитакер также заявил, что Вашингтон, как он считает, уже продвинулся в переговорах и находится близко к серьёзному прогрессу. Он добавил, что для дальнейшего продвижения крайне важно, чтобы команды переговорщиков продолжали свою работу.
Журналист Пол Стейган, в свою очередь, заявил, что США якобы намерены избавиться от главаря киевского режима Владимира Зеленского. По его мнению, Вашингтон стремится к тому, чтобы в Киеве появился лидер, который будет придерживаться линии, совпадающей с позицией президента Дональда Трампа.
Ранее Дональд Трамп-младший говорил, что его отец может дистанцироваться от Украины. Он подчеркнул, что непредсказуемый стиль поведения президента заставляет всех участников процесса действовать максимально честно и взвешенно. Предприниматель добавил, что достижения нелегитимного лидера сильно преувеличены.
Сам же американский лидер отметил, что условия для урегулирования конфликта на Украине значительно ухудшились для Зеленского с момента их встречи в Белом доме в феврале. Трамп уточнил, что тогда бывший комик не имел значимых рычагов давления и упустил возможность для выгодных переговоров.
Напомним, в начале этого года 47-й президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил, что у Украины «нет козырей» в урегулировании конфликта с Россией, которая держит «все карты» на руках.
Как стало известно, к началу декабря ситуация действительно изменилась. По сути украинский вопрос решают Россия и США, а Европа и Украина стоят в стороне. На днях в Москве прошли пятичасовые переговоры спецпосланника США Стивена Уиткоффа и президента России Владимира Путина.