Ричмонд
-2°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ким Чен Ын выразил соболезнования Путину в связи со смертью посла РФ в КНДР

О смерти посла России в КНДР Мацегоры стало известно 8 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Лидер КНДР Ким Чен Ын, в связи со смертью российского посла в Пхеньяне Александра Мацегоры, направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями. Об этом рассказала радиостанция Голос Кореи.

«Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи и председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын направил телеграмму с выражением соболезнований президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину связи с тем, что 6 декабря 2025 года чрезвычайный и полномочный посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора скончался», — отмечается в тексте.

Также уточняется, что северокорейский лидер выразил сочувствие сотрудникам российского посольства.

О смерти Мацегоры стало известно 8 декабря. Подтверждается, что дипломат ушел из жизни двумя днями ранее, однако причина его смерти не раскрывается.

С 2024 года Мацегора являлся послом России в Северной Корее. За свой труд он был удостоен ордена Александра Невского, ордена Дружбы, а также северокорейского ордена Дружбы I степени.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше