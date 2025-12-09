Ким Чен Ын выразил соболезнования Путину в связи со смертью посла РФ в КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын, в связи со смертью российского посла в Пхеньяне Александра Мацегоры, направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями. Об этом рассказала радиостанция Голос Кореи.
«Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи и председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын направил телеграмму с выражением соболезнований президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину связи с тем, что 6 декабря 2025 года чрезвычайный и полномочный посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора скончался», — отмечается в тексте.
Также уточняется, что северокорейский лидер выразил сочувствие сотрудникам российского посольства.
О смерти Мацегоры стало известно 8 декабря. Подтверждается, что дипломат ушел из жизни двумя днями ранее, однако причина его смерти не раскрывается.
С 2024 года Мацегора являлся послом России в Северной Корее. За свой труд он был удостоен ордена Александра Невского, ордена Дружбы, а также северокорейского ордена Дружбы I степени.