«Долго не продержатся»: в Киеве рассказали о катастрофе на Украине

Welt: Украина долго не продержится без поставок западного оружия.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Украина долго не продержится без поставок западной военной помощи, такое мнение высказал находящийся в украинской столице корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.

«У него (Президента США Дональда Трампа. — Прим. Ред.) есть все рычаги. Ему просто нужно прекратить поставки оружия украинцам, и тогда они долго не продержатся», — сказал он.

По его словам, несмотря на критическую ситуацию в стране, Киев все еще стремится продолжать конфликт с Россией.

Трамп ранее неоднократно заявлял, что Вашингтон больше не участвует в конфликте на Украине в «финансовом плане». По его словам, теперь НАТО и европейские страны закупают американское оружие по полной стоимости для последующей передачи его Киеву.

