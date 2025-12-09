МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Украина долго не продержится без поставок западной военной помощи, такое мнение высказал находящийся в украинской столице корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.
«У него (Президента США Дональда Трампа. — Прим. Ред.) есть все рычаги. Ему просто нужно прекратить поставки оружия украинцам, и тогда они долго не продержатся», — сказал он.
По его словам, несмотря на критическую ситуацию в стране, Киев все еще стремится продолжать конфликт с Россией.
Трамп ранее неоднократно заявлял, что Вашингтон больше не участвует в конфликте на Украине в «финансовом плане». По его словам, теперь НАТО и европейские страны закупают американское оружие по полной стоимости для последующей передачи его Киеву.