Путин поручил немедленно начать структурные изменения экономики РФ

В России необходимо немедленно начать реализацию программы структурной перестройки экономики. Такое указание дал президент РФ Владимир Путин в понедельник 8 декабря во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
«Прошу приступить к его реализации незамедлительно, чтобы в конце следующего года сформулировать платформу для выхода на темп роста отечественной экономики не ниже мировых», — сказал российский лидер.
Речь идёт о подготовленном Правительством РФ документе. План рассчитан до 2030 года.
Также российский лидер сделал прогноз, что по итогам 2025 года инфляция в стране может оказаться ниже отметки в 6%. Путин отметил, что в стране идёт процесс стабилизации экономики и указал на то, что снижение темпов роста цен является важным фактором для повышения покупательной способности населения.
Во время заседания президент подвёл итоги 2025 года и отметил ряд успехов. В частности, рост агропромышленного производства, увеличение доли креативных индустрий, достижение прогресса в развитии отечественных технологий в топливно-энергетическом секторе и в сфере мирного атома. Кроме того, президент указал, что выполнены планы по переселению граждан из аварийного жилья, до исторического минимума снизилась младенческая смертность и хорошими темпами развивается индустрия обращения с отходами и формирование экономики замкнутого цикла.
В то же время российский лидер прокомментировал изменения в сфере ЖКХ. Он отметил, что перемены, которые уже были, пока не очень очевидны и заметны для простых людей. «По мнению людей, пока не столь ощутимы изменения в жилищно-коммунальной сфере, в создании безбарьерной среды», — сказал Путин.
Также сообщалось, что президент поддержал инициативу главы Республики Бурятия Алексея Цыденова, который предложил перечислять штрафы за нарушение ПДД на развитие общественного транспорта.
Напомним, о необходимости изменения структуры роста экономики РФ президент России Владимир Путин говорил ещё в начале 2025 года, в ходе заслушивания доклада главы правительства РФ Михаила Мишустина об экономическом развитии страны. Российский лидер особенно подчеркнул важность создания новых предприятий и рабочих мест.