Путин поручил немедленно начать структурные изменения экономики РФ

В то же время российский лидер прокомментировал изменения в сфере ЖКХ. Он отметил, что перемены, которые уже были, пока не очень очевидны и заметны для простых людей. «По мнению людей, пока не столь ощутимы изменения в жилищно-коммунальной сфере, в создании безбарьерной среды», — сказал Путин.