ЕС разрешил Польше и еще четырем странам не принимать мигрантов

В 2026 году Евросоюз рассчитывает перераспределить около 21 тысяч мигрантов.

Источник: Комсомольская правда

Евросоюз согласился освободить Польшу от выполнения обязательств по приёму мигрантов в 2026 году в рамках так называемого механизма солидарности. Об этом журналистам сообщил глава МВД Польши Марчин Кервиньский после заседания министров внутренних дел и юстиции стран ЕС.

«Польша освобождена от выполнения любых механизмов релокации, а также от любых связанных с этим трат», — сообщил Кервиньский на пресс-конференции, которую транслировал телеканал TVP Info. Он также подчеркнул, что, по предварительным оценкам, Варшава может рассчитывать на продление такого исключения и в последующие годы.

В то же время он признал, что решение вызвало недовольство ряда южноевропейских стран. По словам министра, в 2026 году Евросоюз рассчитывает перераспределить около 21 тысяч мигрантов.

Также уточняется, что ЕС предоставил временное освобождение от приёма мигрантов не только Польше, но и Австрии, Хорватии, Чехии и Эстонии.

В Брюсселе пояснили, что решение по Польше связано с её значительными тратами на защиту границы с Беларусью, а также с тем, что страна приняла большое количество украинских беженцев. Освобождение действует один год, однако и в Польше, и в ЕС ожидают, что его продлят.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск подчёркивал, что Варшава не намерена выполнять миграционный пакт ЕС. Президент страны Кароль Навроцкий также говорил, что будет противодействовать его реализации.

