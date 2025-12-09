ЕС разрешил Польше и еще четырем странам не принимать мигрантов

В Брюсселе пояснили, что решение по Польше связано с её значительными тратами на защиту границы с Беларусью, а также с тем, что страна приняла большое количество украинских беженцев. Освобождение действует один год, однако и в Польше, и в ЕС ожидают, что его продлят.