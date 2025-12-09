США усилили давление на Зеленского ради признания территориальных реалий

Вашингтон усилил давление на Владимира Зеленского с целью принудить его согласиться на условия плана Трампа по украинскому урегулированию. Об этом информирует издание Axios.
«Украинские чиновники заявили, что, по их мнению, США пытаются отдалить Зеленского от европейских лидеров, чтобы иметь возможность оказывать на него более эффективное давление», — сказано в публикации.
В частности, США подталкивают Зеленского к признанию территориальных реалий, пишет издание.
Напомним, Владимир Зеленский до сих пор не ознакомился с новой версией мирного плана США по Украине. Украинские СМИ выдвинули версию, что он опасается прослушки и ожидает, что новую версию документа привезут ему лично.
Накануне Трамп сообщил о разочаровании тем, что Зеленский не прочитал мирный план.
