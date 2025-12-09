Мерц объяснил растущую милитаризацию стран НАТО

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил во время своего визита в Индию в интервью India Today, что реинтеграция СССР невозможна и бессмысленна, и таких целей нет. Он также сказал, что политики на Западе, говорящие о том, что Россия мечтает вернуть СССР, пытаются таким образом напугать свое население.