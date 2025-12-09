Догоняет сонного Джо: Трамп на заседании боролся со сном, и это не в первый раз

Президент США Дональд Трамп едва не заснул во время встречи с министрами. На то, что американский лидер выглядел уставшим и был близок к тому, чтобы задремать, обратили внимание присутствовавшие на мероприятии представители прессы.
Сообщается, что Трамп имел скучающий вид и часто моргал, словно отгоняя сонливость.
Дональд Трамп, который часто указывал на привычку своего предшественника Джо Байдена дремать во время официальных мероприятий и даже дал тому прозвище «Сонный Джо», в последнее время не раз сам был замечен в подобном.
Так, в ноябре в американских социальных сетях активно обсуждали фотографию спящего президента США Дональда Трампа, сделанную во время официального мероприятия в Белом доме.
Летом Трамп едва не заснул на собственной пресс-конференции.
Также Дональд Трамп уснул на съезде Республиканской партии. При этом его сторонники попытались убедить общественность, что политик не спал, а молился.
