«Прятать наворованное бессмысленно»: Бастрыкин заявил о новых мерах по борьбе с коррупцией

Одним из ключевых направлений работы Следственного комитета остаётся борьба с коррупцией и предупреждение подобных преступлений. Об этом, как отметил глава СК России Александр Бастрыкин в статье для РБК, в ведомстве говорят особенно часто.
Глава СК подчеркнул, что для выявления попыток скрыть или легализовать незаконно нажитые средства сегодня применяется широкий набор современных методов. По его словам, в этом году следователи стали вдвое чаще посещать трудовые коллективы, чтобы на реальных примерах разъяснять госслужащим, к чему приводит коррупционное поведение.
«Попытки спрятать наворованное бессмысленны, законом предусмотрены механизмы возврата этих средств. Кроме того, так называемые зарубежные партнеры прекрасно понимают природу происхождения этих денег и зачастую активно обращают их в свою пользу», — подчеркнул глава СК.
По словам главы ведомства, ущерб от коррупции несут не только сами нарушители, но и их близкие, поскольку незаконные активы и имущество нередко оформляются на родственников.
Накануне председатель СК РФ выступил с предложением расширить список преступлений, по которым возможно применение конфискации имущества. Также он сообщил, что этот законопроект уже получил принципиальную поддержку от профильных ведомств и правоохранительных структур и направлен в правительство на дальнейшее рассмотрение.
Ранее KP.RU сообщал, что бывший генерал-майор Минобороны России Иван Попов признан виновным в особо крупном мошенничестве, совершённом в составе организованной группы. Он получил пять лет лишения свободы в колонии общего режима, штраф 800 тысяч рублей и был лишён воинского звания.
Напомним, генпрокурор России Игорь Краснов дал интервью агентству ТАСС, в котором рассказал об антикоррупционных делах. По его словам, за первые месяцы 2024 года было обнаружено около 30 тысяч нарушений антикоррупционного законодательства среди государственных служащих.
Краснов отметил, что обновлённое законодательство не позволяет коррупционерам уходить от ответственности, как это было раньше, когда они могли просто уволиться с должности. В результате 170 чиновников из примерно 500 потеряли доверие из-за попыток избежать наказания через увольнение.