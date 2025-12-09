Ким Чен Ын выразил соболезнования Путину в связи со смертью посла Мацегоры

Послу РФ в Пхеньяне было 70 лет. Мацегора работал на дипломатической службе с 1999 года. Он занимал различные должности в центральном аппарате МИД России и за рубежом. Мацегора возглавил посольство в КНДР в 2014 году. В МИД РФ подчеркнули, что дипломат внёс существенный вклад в становление и углубление всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя государствами.