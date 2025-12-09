Ричмонд
Ким Чен Ын выразил соболезнования Путину в связи со смертью посла Мацегоры

Лидер КНДР направил телеграмму президенту России в связи со смертью посла РФ в Пхеньяне Александра Мацегоры.

Источник: Аргументы и факты

Высший руководитель Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын направил телеграмму президенту России Владимиру Путину со соболезнованиями в связи со смертью посла РФ в Пхеньяне Александра Мацегоры, сообщила радиостанция «Голос Кореи».

«Восьмого декабря генеральный секретарь Трудовой партии Кореи и председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын направил телеграмму с выражением соболезнований президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину в связи с тем, что 6 декабря 2025 года чрезвычайный и полномочный посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора скончался», — уточнили журналисты.

Также были выражены соболезнования российской дипломатической миссии в Корейской Народно-Демократической Республике.

Напомним, ранее глубокие соболезнования в связи с кончиной Мацегоры выразил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Он отметил, что дипломат был искренним патриотом и настоящим профессионалом. Шойгу также указал на преданность делу и беззаветное служение Родине Мацегоры.

Послу РФ в Пхеньяне было 70 лет. Мацегора работал на дипломатической службе с 1999 года. Он занимал различные должности в центральном аппарате МИД России и за рубежом. Мацегора возглавил посольство в КНДР в 2014 году. В МИД РФ подчеркнули, что дипломат внёс существенный вклад в становление и углубление всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя государствами.

