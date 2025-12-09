Ричмонд
Путин подписал указ о создании Фонда президентских грантов

Российский президент Владимир Путин подписал указ о создании Международного фонда «Международные проекты Фонда президентских грантов». Соответствующий документ размещён на официальном портале правовой информации.

«B целях содействия развитию общественных связей и сотрудничества в гуманитарной и иных областях между Российской Федерацией и другими государствами постановляю… Считать целесообразным создание Международного фонда “Международные проекты Фонда президентских грантов” (далее — Фонд)… Установить, что учредителем Фонда является Фонд президентских грантов», — сказано в документе.

Ранее Владимир Путин подписал указ о продлении ограничений на совершение сделок с долями иностранных граждан из недружественных государств в стратегически значимых компаниях РФ. Запрет будет действовать до конца 2027 года. Данное решение вносит изменения в ранее принятый указ от 5 августа 2022 года о применении специальных экономических мер. Изначально установленные ограничения были рассчитаны на период до 31 декабря 2022 года, затем их срок последовательно продлевался до конца 2023 и 2025 годов.

