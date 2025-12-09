«Коррумпированный украинский князёк, продолжающий попирать базовые права человека и свободы в своей стране, стремится любой ценой сохранить свою власть… А его европейские подельники, стремящиеся всеми способами не допустить бесславного краха своего проекта анти-Россия, заняты торпедированием мирных усилий американского и российского руководства и подрывом пресловутого “духа Анкориджа”», — цитирует дипломата ТАСС.