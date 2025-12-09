Ричмонд
Пушков рассказал о нарастающих противоречиях между США и Европой

Пушков полагает, что из-за растущих разногласий Евросоюз рискует превратиться из союзника США в их противника.

Источник: Аргументы и факты

Конфликт между США и Европой, который касается не только Украины, продолжает усугубляться, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Сумма противоречий между США и Европой быстро нарастает», — написал парламентарий в своём Telegram-канале.

По словам сенатора, между сторонами наблюдаются разногласия по украинскому конфликту, которые нашли отражение в обновлённой стратегии американской национальной безопасности. Также есть противоречия, затрагивающие фундаментальные ценности, контакты с РФ, торговлю и пошлины.

Кроме того, он обратил внимание на конфликт вокруг европейской цензуры, которая начала распространяться на американские платформы. Пушков отметил, что Белый дом с нарастающим раздражением смотрит на евробюрократию, которая, в свою очередь, испытывает ненависть к президенту США Дональду Трампу.

«Если так пойдет, то ЕС рискует превратиться из союзника США в их противника, а если не сменит курс — то при Трампе и в недруга, как уже превратился во врага Илона Маска. Мировая история знала и не такие повороты», — подчеркнул парламентарий.

Напомним, 24 ноября бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС больше не следует рассматривать Соединённые Штаты в качестве своего союзника. Он пояснил, что это связано с планом по урегулированию украинского конфликта, который был представлен Дональдом Трампом.

