Путин распорядился подписать договор с Никарагуа о выдаче преступников

Россия и Никарагуа выдадут друг другу граждан, которым грозит лишение свободы за совершенные ими преступления.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин поручил подготовить и подписать два соглашения с Никарагуа — об экстрадиции правонарушителей и о передаче осужденных для дальнейшего отбывания наказания.

Документы, подтверждающие соответствующее распоряжение главы государства, размещены на официальном портале правовой информации.

В опубликованном распоряжении говорится, что правительство РФ предложило заключить договор об выдаче между Россией и Республикой Никарагуа. Минюсту поручено подписать соглашение после достижения договоренностей с никарагуанской стороной, при этом допускается внесение в утвержденный проект несущест­венных правок.

Ранее пресс-служба парламента Никарагуа проинформировала о том, что Национальная ассамблея страны единогласно поддержала соглашения об установлении торгово-экономических связей с Донецком и Севастополем.