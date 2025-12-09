Президент России Владимир Путин поручил подготовить и подписать два соглашения с Никарагуа — об экстрадиции правонарушителей и о передаче осужденных для дальнейшего отбывания наказания.
Документы, подтверждающие соответствующее распоряжение главы государства, размещены на официальном портале правовой информации.
В опубликованном распоряжении говорится, что правительство РФ предложило заключить договор об выдаче между Россией и Республикой Никарагуа. Минюсту поручено подписать соглашение после достижения договоренностей с никарагуанской стороной, при этом допускается внесение в утвержденный проект несущественных правок.
Ранее пресс-служба парламента Никарагуа проинформировала о том, что Национальная ассамблея страны единогласно поддержала соглашения об установлении торгово-экономических связей с Донецком и Севастополем.