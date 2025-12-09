Путин распорядился подписать договор с Никарагуа о выдаче преступников

В опубликованном распоряжении говорится, что правительство РФ предложило заключить договор об выдаче между Россией и Республикой Никарагуа. Минюсту поручено подписать соглашение после достижения договоренностей с никарагуанской стороной, при этом допускается внесение в утвержденный проект несущест­венных правок.