«Явно ознакомился»: раскрыта причина молчания Зеленского по мирному плану США

Напомним, до этого Трамп высказывал растущее недовольство тем, что Зеленский не проявляет интереса к мирному плану США. Американский президент утверждал, что именно киевский главарь выражает недовольство предложением Вашингтона и сознательно затягивает процесс обсуждения. А Дональд Трамп младший ранее заявлял, что из-за упорства украинских властей его отец может в итоге отказаться от поддержки Киева.