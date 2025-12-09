Нелегитимный лидер Украины Владимир Зеленский воздерживается от комментариев по поводу новой редакции мирного плана США из-за его предстоящей встречи с лидерами Евросоюза. Об этом сообщил газете «Взгляд» политолог и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
«Зеленский явно ознакомился с документом. Другое дело, что он придерживается тактики, согласно которой лучше избегать четкой реакции на инициативу до переговоров с европейскими “друзьями”», — рассказал Лукьянов.
Он также отметил, что слова американского лидера Дональда Трампа о якобы нечитанном плане не стоит воспринимать буквально. Политолог допустил, что в Киеве понимают: европейские лидеры сейчас не готовы предложить Украине реальную практическую помощь.
Напомним, до этого Трамп высказывал растущее недовольство тем, что Зеленский не проявляет интереса к мирному плану США. Американский президент утверждал, что именно киевский главарь выражает недовольство предложением Вашингтона и сознательно затягивает процесс обсуждения. А Дональд Трамп младший ранее заявлял, что из-за упорства украинских властей его отец может в итоге отказаться от поддержки Киева.