Путин переименовал Совет по защите национальных интересов РФ в Арктике

А ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил создать отдельную государственную корпорацию для комплексного развития Арктики. По его мнению, такая структура сможет привлекать инвестиции под стратегические проекты, в том числе за счёт выпуска так называемых «длинных» арктических облигаций при наличии госгарантий. В качестве возможной основы для новой корпорации он назвал структуры ВЭБа или «Росатом».