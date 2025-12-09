Россия и Никарагуа заключат договор о выдаче преступников

Ранее на острове Пхукет был задержан россиянин, объявленный в международный розыск по запросу ФБР. Мужчину подозревают в совершении киберпреступлений и называют «хакером мирового класса», участвовавшим в атаках на государственные учреждения в Европе и США. Операция по задержанию проводилась совместно с американскими спецслужбами. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Соединённые Штаты.