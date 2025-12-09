Путин утвердил Стратегии развития здравоохранения России до 2030 года

Президент России Владимир Путин утвердил новую Стратегию развития российского здравоохранения до 2030 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Постановляю: утвердить прилагаемую Стратегию развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2030 года», — отмечается в тексте.
Также в документе говорится, что правительству поручено в течение шести месяцев подготовить и утвердить подробный план мероприятий, который обеспечит реализацию положений стратегии.
Указ начинает действовать сразу после его подписания.
