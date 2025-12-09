Ричмонд
СМИ рассказали, когда ЕС объявит о решении по активам России

Times: решение ЕС по активам РФ могут объявить на этой или следующей неделе.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Страны ЕС близки к сделке по изъятию активов РФ, соответствующее решение может быть объявлено на этой или на следующей неделе, пишет газета Times со ссылкой на высокопоставленные источники в британском правительстве.

В понедельник канцелярия британского премьера сообщила, что премьер Великобритании Кир Стармер обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и Владимиром Зеленским «прогресс», достигнутый в отношении использования замороженных российских активов для помощи Украине.

«Высокопоставленные источники в правительстве выразили оптимизм относительно того, что сделка близка и о ней будет объявлено ​​на этой или следующей неделе», — говорится в материале издания.

По данным газеты, речь идет о возможном выделении Киеву до 100 миллиардов фунтов (133 миллиарда долларов) за счет замороженных российских активов.

Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран-участниц Европейского союза на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма — от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае «выплаты ей Москвой материального ущерба», при этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.

После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в Европейском союзе, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов РФ.

