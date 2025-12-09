Украину ожидает крах без западной военной помощи. Без этой поддержки Киев не сможет долго удерживать свои позиции, предупредил корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.
«У президента США Дональда Трампа есть все рычаги. Ему нужно прекратить поставки оружия Украине, и тогда они долго не продержатся», — поделился мнением Ваннер.
Он также обратил внимание на то, что позиция Киева выглядит противоречивой. Несмотря на тяжёлое внутреннее положение, украинские власти пытаются придерживаться курса на дальнейшее ведение конфликта с Россией.
Тем временем конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что Вашингтон должен отказаться от планов выделить Киеву 400 млн долларов на 2026 год. По её мнению, причинами отказа в финансировании должны стать поведение киевского главаря Владимира Зеленского и масштабная коррупция на территории Украины.
Напомним, Зеленский до сих пор не ознакомился с новой версией мирного плана США по Украине. Украинские СМИ выдвинули версию, что он опасается прослушки и ожидает, что новую версию документа привезут ему лично.