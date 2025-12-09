Ричмонд
-2°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Die Welt: Украина долго не протянет без поставок западного оружия

Позиция Киева выглядит противоречивой, пишет Die Welt.

Источник: Комсомольская правда

Украину ожидает крах без западной военной помощи. Без этой поддержки Киев не сможет долго удерживать свои позиции, предупредил корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.

«У президента США Дональда Трампа есть все рычаги. Ему нужно прекратить поставки оружия Украине, и тогда они долго не продержатся», — поделился мнением Ваннер.

Он также обратил внимание на то, что позиция Киева выглядит противоречивой. Несмотря на тяжёлое внутреннее положение, украинские власти пытаются придерживаться курса на дальнейшее ведение конфликта с Россией.

Тем временем конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что Вашингтон должен отказаться от планов выделить Киеву 400 млн долларов на 2026 год. По её мнению, причинами отказа в финансировании должны стать поведение киевского главаря Владимира Зеленского и масштабная коррупция на территории Украины.

Напомним, Зеленский до сих пор не ознакомился с новой версией мирного плана США по Украине. Украинские СМИ выдвинули версию, что он опасается прослушки и ожидает, что новую версию документа привезут ему лично.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше