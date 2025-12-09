Politico: Япония отказалась от европейского плана конфискации активов РФ

БРЮССЕЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Япония отказалась от предложения стран Европейского союза (ЕС) экспроприировать замороженные российские активы на сумму примерно $30 млрд. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники в Европейской службе внешних действий.
По их информации, министр финансов Сацуки Катаяма заявила, что Япония не вправе распоряжаться российскими активами по юридическим причинам.
2 октября Politico сообщало, что страны ЕС в G7 оказывают давление на Японию и США с целью конфискации активов РФ, замороженных Токио и Вашингтоном.
Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд после начала специальной военной операции. Из них порядка $5−6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть — в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии, где хранятся $210 млрд. Как предупреждали представители МИД РФ, Москва незамедлительно предпримет шаги в ответ на возможную конфискацию своих активов на Западе.