«Прошу приступить незамедлительно»: Путин указал начать структурные изменения российской экономики

Говоря о сфере ЖКХ, Путин отметил, что уже проведённые изменения пока воспринимаются гражданами как недостаточно заметные и не оказывают ощутимого влияния на качество жизни. По его словам, люди пока не видят существенных улучшений в жилищно коммунальной сфере и развитии безбарьерной среды.