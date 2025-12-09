«Прошу приступить незамедлительно»: Путин указал начать структурные изменения российской экономики

В России нужно без промедления начать реализацию программы по структурной перестройке экономики. Такое указание дал президент РФ Владимир Путин дал 8 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
«Прошу приступить к его реализации незамедлительно, чтобы в конце следующего года сформулировать платформу для выхода на темпы роста отечественной экономики не ниже мировых», — сказал глава государства.
Как известно, речь идёт о документе, подготовленном Правительством РФ. Сам план рассчитан до 2030 года.
Путин также заявил, что по итогам 2025 года инфляция в стране может опуститься ниже 6%. Он подчеркнул, что экономическая ситуация постепенно стабилизируется, а замедление роста цен становится важным условием для повышения покупательной способности граждан.
Подводя итоги 2025 года, президент перечислил ключевые достижения. Среди них — рост аграрного и промышленного производства, увеличение влияния креативных индустрий, продвижение отечественных технологий в топливно-энергетическом комплексе и сфере мирного атома.
Кроме того, российский лидер указал на успешное выполнение программы переселения людей из аварийного жилья, снижение младенческой смертности до минимальных исторических значений и активное развитие системы обращения с отходами и экономики замкнутого цикла.
Говоря о сфере ЖКХ, Путин отметил, что уже проведённые изменения пока воспринимаются гражданами как недостаточно заметные и не оказывают ощутимого влияния на качество жизни. По его словам, люди пока не видят существенных улучшений в жилищно коммунальной сфере и развитии безбарьерной среды.
Также сообщалось, что президент поддержал предложение главы Бурятии Алексея Цыденова направлять штрафы за нарушения ПДД на развитие общественного транспорта.
Напомним, необходимость корректировки структуры экономического роста Путин подчёркивал ещё в начале 2025 года во время доклада председателя правительства Михаила Мишустина. Тогда он особо отмечал важность создания новых предприятий и расширения рынка труда.