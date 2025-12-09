Трамп: Европа движется в очень плохом направлении

Президент США Дональд Трамп заявил, что европейским странам следует проявлять особую осторожность, поскольку, по его мнению, Европа развивается в крайне неблагоприятном направлении.
Отвечая на вопросы журналистов о крупном штрафе, назначенном Европейским союзом социальной сети X*, Трамп подчеркнул, что Европе важно сохранить свою идентичность и не допустить дальнейшего ухудшения ситуации. Он отметил, что нынешний курс Европы вызывает у него серьезные опасения.
«Мы хотим, чтобы Европа оставалась Европой. Европа движется в плохом направлении. Это очень плохо», — сказал Трамп.
Напомним, социальная сеть X была оштрафована Европейской комиссией на 120 миллионов евро за нарушение цифрового законодательства. Платформа якобы нарушила нормы прозрачности.