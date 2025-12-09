Трамп: Европа движется в очень плохом направлении

Отвечая на вопросы журналистов о крупном штрафе, назначенном Европейским союзом социальной сети X*, Трамп подчеркнул, что Европе важно сохранить свою идентичность и не допустить дальнейшего ухудшения ситуации. Он отметил, что нынешний курс Европы вызывает у него серьезные опасения.