Навроцкий не планирует ехать на Украину по приглашению Зеленского

По словам Пшидача, поляки рады, что отношения с Варшавой важны для экс-комика. Кроме того, он уверяет, что Польша ценит «добрососедские, основанные на взаимном уважении, отношения с Украиной». На данный момент по дипломатическим каналам ведутся обсуждения даты встречи Навроцкого и Зеленского.