Навроцкий не планирует ехать на Украину по приглашению Зеленского

Польский президент Кароль Навроцкий не намерен посещать Украину по приглашению главаря киевского режима Владимира Зеленского. Как заявил в соцсети X госсекретарь канцелярии президента Марчин Пшидач, переговоры между двумя странами планируют провести в Варшаве.

Источник: Life.ru

По словам Пшидача, поляки рады, что отношения с Варшавой важны для экс-комика. Кроме того, он уверяет, что Польша ценит «добрососедские, основанные на взаимном уважении, отношения с Украиной». На данный момент по дипломатическим каналам ведутся обсуждения даты встречи Навроцкого и Зеленского.

А ранее польский глава внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский заявил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский мог бы запросить встречу с польским президентом Каролем Навроцким. По его словам, с головы Зеленского «не упала бы корона». Одновременно дипломат подверг критике самого Навроцкого за его требования благодарности от Киева.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

