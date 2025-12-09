Ричмонд
Politico: Япония не даст использовать замороженные российские активы для Киева

Япония отклонила просьбу ЕС присоединиться к плану по использованию активов РФ.

Источник: Комсомольская правда

Япония дала понять Евросоюзу, что не может использовать замороженные на её территории российские активы на сумму около 30 миллиардов долларов для предоставления кредита Украине. Об этом сообщило европейское издание Politico.

Два дипломата из ЕС, знакомые с ситуацией, сообщили, что Токио отказался задействовать российские средства. Один из них пояснил, что министр финансов Японии Сацуки Катаяма указала на юридические сложности, которые не позволяют использовать эти активы в качестве источника финансирования.

Недавно председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила странам ЕС три схемы финансовой поддержки Украины на 135,7 миллиардов евро. Она предложила использовать гранты от стран-участниц, кредиты от ЕС на финансовых рынках или займы под залог замороженных российских активов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о готовности России дать гарантированный и весьма болезненный ответ в случае, если ЕС примет решение о конфискации замороженных активов страны.

