Путин предоставил российское гражданство Харютченко, Бертолази и Бордато

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Анастасия Потапова заявила о смене спортивного гражданства и намерении представлять Австрию с 2026 года. По словам спортсменки, Вена стала для неё вторым домом, и она с нетерпением ждёт возможности выступать за новую страну. За свою карьеру Потапова завоевала шесть титулов WTA и занимала 21-е место в мировом рейтинге.