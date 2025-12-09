Ричмонд
Мирошник: Европа пытается исказить план США по Украине для его срыва

В МИД РФ заявили, что страны Европы стремятся исказить план США так, чтобы выставить Москву препятствием для диалога.

Источник: Аргументы и факты

Европейские страны пытаются исказить представленный США план по урегулированию ситуации вокруг Украины, стремясь сорвать мирный процесс и возложить ответственность за это на Россию, заявил спецпредставитель МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, если предложенный Вашингтоном подход можно будет адаптировать к задачам, сформулированным Россией, то он может стать основой для диалога. Однако в Европе, утверждает дипломат, намеренно пытаются изменить этот подход так, чтобы именно Москва выглядела препятствием для достижения мира.

Мирошник подчеркнул, что наибольшее сопротивление миротворческим инициативам оказывают европейские государства и Украина, деятельность которых он охарактеризовал как попытку саботировать поиск дипломатического решения.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты оказывают давление на Украину, чтобы она как можно скорее приняла мирный план по урегулированию конфликта.