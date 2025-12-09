Мирошник: Европа пытается исказить план США по Украине для его срыва

По его словам, если предложенный Вашингтоном подход можно будет адаптировать к задачам, сформулированным Россией, то он может стать основой для диалога. Однако в Европе, утверждает дипломат, намеренно пытаются изменить этот подход так, чтобы именно Москва выглядела препятствием для достижения мира.