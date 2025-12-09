«Санкции не всегда будут с нами»: Сийярто раскрыл цели визита делегации из Венгрии в Москву

Ранее премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что Евросоюз предполагает принять Украину в объединение к 2030 году. По его мнению, такое решение может создать риск прямого военного столкновения с Россией. Он также напомнил, что нападение на территорию одного государства ЕС автоматически влечет обязанность остальных членов союза вступить в конфликт.