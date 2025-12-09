Ричмонд
«Санкции не всегда будут с нами»: Сийярто раскрыл цели визита делегации из Венгрии в Москву

Сийярто: Венгерская делегация едет в Москву для обсуждения сотрудничества.

Источник: Комсомольская правда

Большая венгерская делегация направляется в Москву для обсуждения возможного сотрудничества в период после отмены санкций. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Facebook*, комментируя предстоящую поездку.

«Как только конфликт закончится, мировая экономика сможет вернуться в нормальное русло, и в международных торговых отношениях откроются новые, огромные возможности. Санкции не всегда будут с нами», — заявил Сийярто.

Дипломат отметил, что в этих условиях Венгрии важно подготовиться заранее и занять выгодную позицию в будущем. Именно этим он объяснил решение направить делегацию в Москву.

Ранее премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что Евросоюз предполагает принять Украину в объединение к 2030 году. По его мнению, такое решение может создать риск прямого военного столкновения с Россией. Он также напомнил, что нападение на территорию одного государства ЕС автоматически влечет обязанность остальных членов союза вступить в конфликт.

*- принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

