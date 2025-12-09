Ричмонд
Двое мирных жителей Камбоджи погибли от снарядов, выпущенных Таиландом

Двое гражданских лиц погибли в результате обстрела, осуществленного военными Таиланда, сообщает министерство национальной обороны Камбоджи.

«Таиланд усилил обстрел территории Камбоджи в районе уезда Тхма Пхуок провинции Бантеймеантьей. В результате атаки двое мирных жителей, которые находились на национальной автодороге № 56, погибли от снарядов, выпущенных таиландскими военными», — говорится в заявлении министерства, опубликованном в социальных сетях.

Эскалация конфликта в пограничных районах между Таиландом и Камбоджей началась на минувших выходных. Вчера обе стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а ВВС Таиланда провели атаку на военные объекты.