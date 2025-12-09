Фелинолог Сиротина объяснила бегство кота Ларри от Зеленского

Главный мышелов Великобритании кот Ларри во второй раз отказался заходить в резиденцию на Даунинг-стрит вместе с Зеленским. Кадры, запечатлевшие поведение животного, оценила для aif.ru ветеринарный врач, фелинолог, зоопсихолог Ангелина Сиротина.
«Кошка может так подойти, понюхать, а потом, казалось бы, без видимых причин просто человека начать атаковать или, чтобы не вступать в конфликт, сбежать. Но причина есть — от человека может исходить неприятный, недружественный запах. В случае с Зеленским речь может идти о запахе адреналина, кортизола. Когда человек испытывает злобу, агрессию, организм вырабатывает эти гормоны, и животные это считывают и считывают это именно как проявление потенциальной угрозы. То есть кот считывает этот негатив, своим поведением демонстрирует, что человеку нужно все-таки взяться за ум, включить свой разум», — объяснила эксперт.
Сиротина также дала вторую версию причины, по которой кот Ларри сбежал от Зеленского. По словам фелинолога, кошки очень хорошо чувствуют энергию человека, и главному мышелову Великобритании не понравилась пропитавшая Зеленского энергия смерти.
Кот Ларри служит в резиденции британского премьер-министра с 2011 года. У него есть официальный статус, ему выплачивают жалование. Также у Ларри есть своя страница в соцсетях, на которой публикуются новости о его жизни.